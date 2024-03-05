Сатанист съел сердце пенсионера в Башкирии по поручению темных сил

Сатанист в Башкирии съел сердце пенсионера, потому что ему приказали это сделать «темные силы». Об этом во вторник, 5 марта, сообщает Mash Batash.

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Инцидент произошел в Куюргазинском районе Башкортостана. Каннибал по имени Эркинжон заявил, что заключил контракт с сатаной, чтобы вылечить сердце. Из договора следовало, что мужчина должен был убить человека, который тоже заключил сделку со сверхъестественным. Выбор сатаниста пал на случайного пенсионера. Башкир зашел к нему в дом, ударил три раза топором и извлек нужный орган.

Есть сердце каннибал начал прямо на остановке общественного транспорта. Остатки он предложил отдать пенсионерке, которая ждала автобус, и попросил похоронить. Каннибала задержали и арестовали на два месяца, он во всем признался, передает Telegram-канал.

Другой случай, связанный с сатанизмом, произошел 22 января. Жители одного из дворов в Воронеже обнаружили тело 17-летней девушки. Убийца сложил жертву пополам и выбросил тело на помойку. Подозрение в жестокой расправе пало на ее 28-летнего молодого человека, увлекавшегося оккультизмом. Днем 23 января подозреваемого задержали. О том, что известно об этом преступлении и что грозит убийце, — в материале «Вечерней Москвы».