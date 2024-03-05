Суд приговорил к длительным срокам трех граждан Украины за шпионаж в Мелитополе

Ростовский областной суд приговорил троих граждан Украины к срокам от 11 до 13 лет за шпионаж в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области .

"Вступило в законную силу решение Ростовского областного суда в отношении трех граждан Украины, причастных к сбору в интересах противника информации о местах дислокации воинских подразделений Вооруженных сил РФ и иных сведений по заданию украинской спецслужбы. В ходе слушаний в Ростовском областном суде подсудимые Бутнарь, Зубов и Артеменко свою вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК России (шпионаж), полностью признали, им назначено наказание в виде 13, 12 и 11 лет лишения свободы соответственно в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что с одним из подсудимых, проживающих в Мелитополе Запорожской области, вышел на контакт сотрудник Службы безопасности Украины и предложил собирать и передавать ему информацию о сотрудниках правоохранительных органов и работниках администрации Мелитополя, а также о местоположении техники и личного состава Вооруженных сил РФ. Фигурант согласился на предложение и привлек к делу двоих своих знакомых.