В Петербурге лифт со взрослыми и детьми рухнул в шахту

Лифт со взрослыми и детьми упал в многоэтажном доме в Шушарах. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

По словам очевидца, инцидент произошел в многоэтажном доме на Новгородской в Шушарах

«Внутри находились взрослые жильцы вместе с детьми. Лифт сорвался из-за перегруза - в него зашло 14 человек», - отмечает Mash.

При этом, по данным 78.ru, в лифте находилось 15 человек. В результате падения пострадали трое взрослых и один ребенок.

«Некоторые пострадавшие от помощи медиков отказались. Один местный житель травмировал колено», - говорится в статье издания.

Состояние и травмы других пострадавших уточняются, на месте работают экстренные службы.