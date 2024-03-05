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В Санкт-Петербурге рухнул лифт со взрослыми и детьми

Лифт со взрослыми и детьми упал в многоэтажном доме в Шушарах. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

В Петербурге лифт со взрослыми и детьми рухнул в шахту
© globallookpress.com

По словам очевидца, инцидент произошел в многоэтажном доме на Новгородской в Шушарах

«Внутри находились взрослые жильцы вместе с детьми. Лифт сорвался из-за перегруза - в него зашло 14 человек», - отмечает Mash.

При этом, по данным 78.ru, в лифте находилось 15 человек. В результате падения пострадали трое взрослых и один ребенок.

«Некоторые пострадавшие от помощи медиков отказались. Один местный житель травмировал колено», - говорится в статье издания.

Состояние и травмы других пострадавших уточняются, на месте работают экстренные службы.

Ранее пассажирский лифт сорвался с высоты восьмого этажа в многоквартирном доме в Краснодаре. В результате инцидента пострадал один взрослый и двое детей.

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