В Дагестане в результате пожара погибли трое маленьких детей
В Дагестане сгорел частный дом. В результате пожара погибли три ребенка 2019, 2020 и 2022 годов рождения, пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.
Инцидент произошел в селе Зеленый Бугор Кизлярского района. По предварительным данным, возгорание произошло от дровяной печи.
Журналисты заметили, что пожар начался, когда мать с младшим ребенком отошла по делам. Отца также не было дома. Огонь распространился очень быстро.
Маленькие дети предположительно отравились угарным газом и не смогли покинуть здание. Стражи порядка возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
Глава Дагестана Сергей Меликов принес соболезнования родным погибших детей. Он призвал родителей быть внимательными к малышам и не оставлять их одних.