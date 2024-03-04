В Дагестане в результате пожара погибли трое маленьких детей

В Дагестане сгорел частный дом. В результате пожара погибли три ребенка 2019, 2020 и 2022 годов рождения, пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

Инцидент произошел в селе Зеленый Бугор Кизлярского района. По предварительным данным, возгорание произошло от дровяной печи.

Журналисты заметили, что пожар начался, когда мать с младшим ребенком отошла по делам. Отца также не было дома. Огонь распространился очень быстро.

Маленькие дети предположительно отравились угарным газом и не смогли покинуть здание. Стражи порядка возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.