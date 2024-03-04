$91.35+0.0299.11+0.38
Войти в почту

В главном госпитале Минобороны обокрали молодого Героя России из Екатеринбурга. Фото

В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко неизвестные обокрали 26-летнего Героя России из Екатеринбурга, участника спецоперации РФ на Украине Владимира Шиковского. Он лишился документов и почти всех денег. Информацию, появившуюся в одном из крупных telegram-каналов, URA.RU подтвердил источник.

В главном госпитале Минобороны обокрали Героя России
© Фото предоставлено администрацией Екатеринбурга

«Сейчас Владимир находится в пансионате. Найти тех, кто это сделал, будет трудно», — отметил собеседник агентства.

Во время выполнения боевых задач при штурме Авдеевки Шиковский был тяжело ранен (остался без ноги). В январе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вручил ему медаль в честь 300-летия города и обещал помочь с реабилитацией. Известно, что Шиковский хотел бы вернуться на фронт — инструктором.

Происшествия
Алексей Орлов
Россия
Екатеринбург
Украина
18