В главном госпитале Минобороны обокрали Героя России

В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко неизвестные обокрали 26-летнего Героя России из Екатеринбурга , участника спецоперации РФ на Украине Владимира Шиковского. Он лишился документов и почти всех денег. Информацию, появившуюся в одном из крупных telegram-каналов, URA.RU подтвердил источник.

«Сейчас Владимир находится в пансионате. Найти тех, кто это сделал, будет трудно», — отметил собеседник агентства.

Во время выполнения боевых задач при штурме Авдеевки Шиковский был тяжело ранен (остался без ноги). В январе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вручил ему медаль в честь 300-летия города и обещал помочь с реабилитацией. Известно, что Шиковский хотел бы вернуться на фронт — инструктором.