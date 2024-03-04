Известный актер и шоумен Михаил Ефремов, отбывающий в белгородской исправительной колонии срок за смертельное ДТП, пока не обращался в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу управления ФСИН по Белгородской области.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что администрация колонии удовлетворила прошение Ефремова об УДО.

«Информация об обращении осужденного Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении не соответствует действительности», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что в 2020 году артист в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве.