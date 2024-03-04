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Российский снайпер получил ранение и спас маленькую девочку

Российский снайпер с позывным Палач попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), получил ранение, но, рискуя жизнью, спас маленькую девочку. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

Российский снайпер получил ранение и спас маленькую девочку
© РИА Новости

Девочку ранило осколками, он взял ее на руки и понес к медикам. «Я взял ее на руки, несу, а она говорит: "Дядя-спаситель, а у вас кровь". Я посмотрел и увидел, что весь своей кровью залит», — рассказал Палач.

Он сообщил, что его два раза хотели отправить на отдых, но он отказывается, потому что «хочет встретить победу на поле боя».

«Долг и честь для меня не чужие слова. Всегда хотел быть военным, им стал. Тут я защищаю русских людей и детей», — заключил военный.

Ранее командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным Коловрат сообщил, что 26 февраля российские войска смогли подбить сразу два американских танка Abrams на авдеевском направлении. По его словам, бойцы использовали для атаки FPV-дроны. Бой велся в понедельник в районе села Бердычи.

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