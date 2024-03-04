В Минске заявили, что обнаружили на границе с Латвией тело беженца
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что пограничники обнаружили на границе с Латвией тело беженца.
«Труп беженца выбросили на белорусскую территорию латвийские силовики», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 2 марта белорусский пограничный наряд в Верхнедвинском районе вблизи границы с Латвией обнаружил троих беженцев, один из которых был мёртв.
Ранее сообщалось, что беженец из Йемена, которого вытеснили польские силовики, умер на границе в Брестской области Белоруссии.