В Минске заявили, что обнаружили на границе с Латвией тело беженца

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что пограничники обнаружили на границе с Латвией тело беженца.

«Труп беженца выбросили на белорусскую территорию латвийские силовики», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 2 марта белорусский пограничный наряд в Верхнедвинском районе вблизи границы с Латвией обнаружил троих беженцев, один из которых был мёртв.