Документы, необходимые для рассмотрения вопроса об условно-досрочном освобождении (УДО) актера и шоумена Михаила Ефремова, отбывающего срок за смертельное ДТП в белгородской колонии, пока не поступили в суд. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в Алексеевском суде Белгородской области.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что комиссия белгородской исправительной колонии удовлетворила ходатайство Ефремова об УДО.

Вместе с тем, окончательное решение по УДО может вынести только суд.

Отмечается, что в 2023 году артист ходатайствовал об изменении меры наказания с лишения свободы на принудительные работы, но затем отозвал прошение.

Председатель ОНК Москвы Георгий Волков отметил, что Ефремов «уже неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь». Председатель ОНК выразил надежду, что шоумен вернется в обычную жизнь.

«Если суд решит, что освобождать актера по УДО еще не своевременно, то всегда можно подать ходатайство о смягчении наказания на принудительные работы и переместиться в исправительный центр», — пояснил общественник.

Напомним, что в июне 2020 года заслуженный артист России Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения устроил крупное ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве.