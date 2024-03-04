Финскому журналисту поступили угрозы после интервью RT

После публикации RT о росте русофобии в Финляндии десятки финских семей стали обращаться к журналисту Кости Хейсканену с жалобами на жизнь в стране. В то же время после интервью RT ему стали приходить угрозы от неизвестных: обещают представить его якобы предателем Родины или убить.