Финскому журналисту поступили угрозы после интервью RT
После публикации RT о росте русофобии в Финляндии десятки финских семей стали обращаться к журналисту Кости Хейсканену с жалобами на жизнь в стране. В то же время после интервью RT ему стали приходить угрозы от неизвестных: обещают представить его якобы предателем Родины или убить.
По словам одного из жителей Финляндии, некоторые люди хотят переехать в Россию, потому что тяжело жить там, «где фашизм так ярко выражается».
Кости Хейсканен ранее сообщил RT, в Финляндии растёт количество тех, кто хочет переехать в Россию из-за русофобии и фашизма.