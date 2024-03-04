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Россиянка с отравлением домашними грибами попала в больницу

В Санкт-Петербурге 87-летняя местная жительница попала в больницу с сильным отравлением, предварительно употребив гостинец от подруги. Об этом сообщает издание «Мойка78».

Россиянка с отравлением домашними грибами попала в больницу
© РИА Новости

Пенсионерка вызвала медиков 3 марта в квартиру на проспект Металлистов. Женщина рассказала, что на завтрак она съела грибы домашней консервации, подаренные подругой.

Петербурженку госпитализировали в отделение токсикологии одной из городских больниц, она находится в состоянии средней степени тяжести.

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