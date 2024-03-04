Россиянка с отравлением домашними грибами попала в больницу

В Санкт-Петербурге 87-летняя местная жительница попала в больницу с сильным отравлением, предварительно употребив гостинец от подруги. Об этом сообщает издание «Мойка78».

Пенсионерка вызвала медиков 3 марта в квартиру на проспект Металлистов. Женщина рассказала, что на завтрак она съела грибы домашней консервации, подаренные подругой.