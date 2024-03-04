В Пермском крае пожар произошел на территории исправительной колонии №37 в поселке Половинка. По данным telegram-канала 112, загорелся швейный цех.
«В поселке Половинка на территории ИК №37 полыхает швейный цех. Площадь пожара составляет 1500 „квадратов“. Предварительно, никто не пострадал», — сообщает telegram-канал 112.
В ГУФСИН по Пермском краю на запрос URA.RU ответили, что прокомментируют ситуацию позже. Это уже второй пожар за последний месяц в колониях Прикамья. 2 февраля возгорание произошло в соликамской ИК-9.