В Пермском крае пожар произошел на территории исправительной колонии №37 в поселке Половинка. По данным telegram-канала 112, загорелся швейный цех.

В ГУФСИН по Пермском краю на запрос URA.RU ответили, что прокомментируют ситуацию позже. Это уже второй пожар за последний месяц в колониях Прикамья. 2 февраля возгорание произошло в соликамской ИК-9.