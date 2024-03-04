Участника СВО заподозрили в диверсии на железной дороге

Участника военной спецоперации на Украине задержали в Брянской области по подозрению в диверсии на железной дороге. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

© Газета.Ru

Как выяснили журналисты, 21-летнего мужчину подозревают в поджоге релейного шкафа и трансформаторной подстанции на перегоне Чернец — Полпинская. После диверсии, которая произошла 25 февраля, правоохранители нашли неподалеку от перегона зимнюю куртку с прожженными рукавами, и сохранившееся на ней ДНК позволило вычислить предполагаемого поджигателя.

Известно, что задержанный уже был осужден в 2022 году сразу по нескольким статьям, а в мае 2023-го пошел добровольцем в отряд "Шторм Z". Журналисты утверждают, что в ноябре мужчину помиловали.

Диверсию же участник СВО якобы совершил под руководством некого куратора, который заплатил за преступление 40 тыс. рублей. Уточняется, что ему мог помогать 16-летний учащийся Брянского транспортного техникума.