В Липецке заметили на дереве похожий на беспилотник предмет

«Поступила информация, что на ветках дерева на Боевом проезде в Липецке висит предмет, похожий на квадрокоптер. На месте находятся все оперативные службы, обеспечивающие безопасность. Специалисты обследуют предмет и дадут свое заключение», — отметил он.