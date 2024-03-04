Машину замректора Луганского госуниверситета заминировали

По данным телеканала, служебная собака при осмотре машины обнаружила под днищем предмет, похожий на взрывное устройство. Сотрудники правоохранительных органов оцепили прилегающую территорию, после чего взрывотехники изъяли бомбу.

В настоящее время его изучают сотрудники главного криминалистического управления Следственного комитета России . Устройство состоит из электродетонатора и вещества белого цвета.

2 марта на пункте пропуска Джанкой при въезде на полуостров сотрудники ФСБ обнаружили под днищем автомобиля взрывчатку. За рулем находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области. Автомобиль оперативно переместили на безопасное расстояние, после чего взрывотехники обезвредили бомбу. Эксперты пришли к выводу, что оно изготовлено из иностранных компонентов, которые союзники поставляют Украине.