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В Саратове девочка получила травмы рук после нападения льва из вольера

Девочка-подросток пострадала в результате нападения льва, содержащегося в вольере на территории одного из предприятий Саратова. С травмами рук девочку доставили в больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

В Саратове школьницу покусал лев
© РИА Новости

"Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова следственного управления СК РФ по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту причинения телесных повреждений 14-летней девочке львом, содержавшимся в вольере на территории одного из предприятий города. С травмами рук девочка доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь", - сообщили в управлении.

Следователи организовали проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Происшествия
Следственный комитет
Саратов
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