В Саратове школьницу покусал лев

"Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова следственного управления СК РФ по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту причинения телесных повреждений 14-летней девочке львом, содержавшимся в вольере на территории одного из предприятий города. С травмами рук девочка доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь", - сообщили в управлении.