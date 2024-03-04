Экс-посол Украины в Казахстане заочно арестован за слова о русских

Бывший чрезвычайный посол Украины в Казахстане Петр Врублевский объявлен в федеральный и международный розыск и заочно арестован в России за слова о русских. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия об избрании Врублевскому меры пресечения в виде заключения под стражу, сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания обвиняемого на территории РФ", — сказано в сообщении.

6 февраля Петр Врублевский был внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ. В августе 2022 года в соцсетях появилась видеозапись, на которой Врублевский заявил, что украинские власти пытаются расправиться над большим числом русских. После этого дипломата вызвали в МИД Казахстана и указали на неприемлемость подобных высказываний. Врублевский, как сообщили в МИД Казахстана, извинился. Однако не был выдворен из страны, а уехал в отпуск. В октябре президент Украины Владимир Зеленский уволил Петра Врублевского.