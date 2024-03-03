Полиция задержала объявленную в розыск россиянку по имени Дьявл

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Ивановской области задержана россиянка Дьявл Успешная. По его информации, женщина, которую до смены имени звали Наталья, находилась в федеральном розыске за оскорбление полицейского.

По данным SHOT, автобус, в котором ехала 30-летняя Дьявл, остановили в Лежневском районе поздно вечером 28 февраля. По информации канала, девушка была объявлена в розыск после того, как оскорбила патрульного инспектора в Москве, после чего пыталась скрыться.

Как пишет SHOT, в отношении россиянки возбуждено уголовное дело, ей грозит до года исправительных работ или штраф до 40 тысяч рублей. Канал сообщает, что в соцсетях Дьявл позиционирует себя как сыроед, которая практикует йогу и медитацию на кладбище.

Ранее жителя Воронежа по фамилии Амфетаминов заподозрили в сбыте наркотиков в крупном размере. По данным суда, безработный мужчина подозревается в торговле мефедроном.

Год назад житель столичного района Северное Медвеково по фамилии Мухоморов был госпитализирован в результате отравления мухоморами. СМИ писали, что 19-летний молодой человек попал в реанимацию токсикологического отделения НИИ Склифосовского.