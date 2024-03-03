Семью из пяти человек нашли мертвой в Ростовской области

Супруги и трое детей погибли, отравившись бытовым газом, в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Погибшая семья сняла квартиру на два дня, тела обнаружили хозяйка, сообщает Telegram-канал «Сапа Юг» со ссылкой на источники.

В полицию обратилась хозяйка квартиры на улице Щаденко. Первого марта она сдала свою жилплощадь на два дня семье из пяти человек. На следующий день съемщики не открыли ей дверь. На место вызвали сотрудников МЧС и полицию. Дверь вскрыли.

В комнате нашли тела двух взрослых. Это 31-летний мужчина и 27-летняя женщина. Также погибли три мальчика 5, 7 и 9 лет.

Спасатели обнаружили, что в квартире были открыты конфорки на газовой плите.