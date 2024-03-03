НАК: шестеро ликвидированных в Ингушетии боевиков были приверженцами ИГ

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) России заявили, что шестеро ликвидированных в Ингушетии боевиков были приверженцами террористической организации ИГ*.

Отмечается, что в ходе проведения контртеррористической операции потерь со стороны представителей силовых ведомств нет, пострадавшие среди гражданского населения также отсутствуют.

«Их личности (боевиков. — RT) установлены, по предварительным данным, они были приверженцами ИГ», — приводит правительство Ингушетии сообщение НАК.

Ранее стало известно, что шесть боевиков ликвидированы в городе Карабулак в Ингушетии.

По данным источника ТАСС, режим контртеррористической операции, введённый на территории Карабулака (в центральной части Ингушетии), сохраняется.