Тела двух мужчин обнаружили в номере отеля в Петербурге

В одном из отелей, находящихся в поселке Парголово недалеко от Санкт-Петербурга нашли тела двоих мужчин без признаков насильственной смерти. Об этом стало известно в воскресенье, 3 марта.

— В номере отеля на диване без внешних признаков насильственной смерти обнаружены трупы мужчин 1990 и 1996 годов рождения, — рассказал источник.

Отмечается, что на текущий момент тела мужчин были направлены в морг, где медики займутся установлением причины их смерти. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передают «Известия».

В Санкт-Петербурге 28 февраля нашли мумию пожилого мужчины в результате прорыва трубы в жилом доме. Хозяин квартиры умер семь лет назад. Двери в его жилище были закрыты, и соседи все это время не чувствовали никаких неприятных запахов. В результате тело петербуржца обнаружили сотрудники жилищно-коммунального хозяйства.