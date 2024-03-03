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В ингушском Карабулаке началась зачистка квартиры, где скрывались боевики

В городе Карабулак в Ингушетии, где действует режим КТО, прекратилась стрельба - сотрудники правоохранительных органов проводят зачистку квартиры, в которой скрывались боевики. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

В Карабулаке началась зачистка квартиры, где скрывались боевики
© РИА Новости

"Сейчас стрельбы нет, проводится зачистка квартиры, по итогам которой можно будет говорить о количестве ликвидированных боевиков", - рассказал собеседник агентства.

Режим контртеррористической операции был введен на территории части Карабулака накануне в 19.30 мск. Причиной стала обнаруженная спецназом ФСБ группа бандитов, которая собиралась совершить резонансные теракты, сообщали в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Боевики укрылись в многоквартирном доме, откуда открыли стрельбу при попытке их задержания.

СМИ: один человек погиб при проведении КТО в Карабулаке

Население было эвакуировано из зоны проведения КТО. Для них развернули пункт временного размещения в спортзале одной из школ города, рассказали "Интерфаксу" в мэрии.

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