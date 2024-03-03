В Карабулаке началась зачистка квартиры, где скрывались боевики

В городе Карабулак в Ингушетии, где действует режим КТО, прекратилась стрельба - сотрудники правоохранительных органов проводят зачистку квартиры, в которой скрывались боевики. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

"Сейчас стрельбы нет, проводится зачистка квартиры, по итогам которой можно будет говорить о количестве ликвидированных боевиков", - рассказал собеседник агентства.

Режим контртеррористической операции был введен на территории части Карабулака накануне в 19.30 мск. Причиной стала обнаруженная спецназом ФСБ группа бандитов, которая собиралась совершить резонансные теракты, сообщали в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Боевики укрылись в многоквартирном доме, откуда открыли стрельбу при попытке их задержания.