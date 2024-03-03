СМИ: один человек погиб при проведении КТО в Карабулаке

Это прохожий, который не участвовал в бою. Официально информация пока не подтверждена.

Telegram-канал Baza пишет, что пострадали три силовика: 41-летний сотрудник МВД получил ранение уха, ещё у двоих — осколочные травмы.

Режим контртеррористической операции был введён в Карабулаке накануне. Группа боевиков заблокирована служащими ФСБ в жилой многоэтажке на юге города. Они сопротивляются задержанию.