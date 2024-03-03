Семиклассник избил друга гантелями и порезал ножом из-за ревности

В Талдомском городском округе Подмосковья подростка подозревают в нанесении травм сверстнику на почве ревности. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в поселке Доброволец, 13-летний школьник пригласил на прогулку своего сверстника, мальчик приревновал к приятелю знакомую девочку. После словесной перепалки семиклассник начал избивать оппонента гантелями, достал из кармана нож, нанес пострадавшему несколько порезов, отобрал у него телефон и скрылся.