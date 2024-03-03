США сообщили о затонувшем в Красном море британском сухогрузе
Центральное командование Срединных Штатов подтвердило, что сухогруз MV Rubymar, принадлежащий Британии, атакованный 18 февраля силами хуситов в Аденском заливе, затонул в Красном море, сообщает РИА Новости.
Судно шло под флагом Белиза. По нему был нанесен удар противокорабельной баллистической ракетой.
Как отметили в Центральном командовании, около 21 тысячи метрических тонн удобрений с содержанием фосфата аммония и сульфатов аммония, перевозившихся на судне, представляют экологическую опасность в Красном море.
19 февраля хуситы заявили об атаке на судно, которое получило значительные повреждения, грозившие его затоплением. Отмечается, что экипаж судна смог эвакуироваться. В тот же день стало известно, что судно затонуло. Тогда Центральное командование США подтвердило попадание ракеты в сухогруз, при этом не прокомментировало, что стало с судном после удара.