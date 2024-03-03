Раскрыт способ попытки побега боевиков в Ингушетии от спецназа ФСБ

В ингушском Карабулаке боевики, которых спецназ ФСБ заблокирован в одном из домов, пытались сбежать через окно. Об этом сообщают «Известия».

Корреспондент издания утверждает, что преступники связали простыни и попытались спуститься с четвертого этажа здания. Попытка скрыться закончилась провалом.