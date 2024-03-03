В Ингушетии был введен режим контртеррористической операции

В городе Карабулак (Ингушетия) начались боестолкновения между правоохранительными органами и боевиками. Оперативным штабом региона был введен режим контртеррористической операции (КТО) для пресечения терактов, снижения его последствий и защиты людей. URA.RU приводит главные события происшествия к утру 3 марта.

В Карабулаке началась перестрелка

Спецназ ФСБ заблокировал в доме группу боевиков, которые запланировали теракты. В региональном оперативном штабе сообщили, что в городе в связи с этим проводится контртеррористическая операция в четырех улицах. В рамках нее начали использовать гранаты. При попытке задержания террористы открыли огонь по силовикам. После этого боевики пытались сбежать из окруженного дома через окна по связанным простыням. Сообщалось, что двух из них ликвидировали, однако операция продолжилась. Оказалось, что перестрелку вели шестеро боевиков, двое из них находятся в международном розыске.

Ближе к 21:00 по московскому времени активная перестрелка прекратилась, остались лишь единичные выстрелы. На место происшествия была отправлена бригада скорой помощи, однако данных о пострадавших пока не было.

Режим КТО

В связи с боестолкновениями в Карабулак оперативным штабом региона был введен режим контртеррористической операции (КТО). Такой режим вводится на территориях для пресечения терактов, снижения его последствий и защиты людей. При этом вводится проверка документов и автомобилей, машины могут изымать, мирных жителей могут выселить с территории, в их домах могут устроить огневую точку, ограничиваются услуги связи и работа транспорта, препятствование требований армии, полиции и ФСБ является административной ответственностью. Отмечается, что при проведении операции мирные жители не пострадали. До сих пор режим не был снят.

Реакция властей

Глава региона Махмуд-Али Макшарипович Калиматов призвал жителей не паниковать и сохранять спокойствие. По его словам, ситуация в городе контролируется правоохранительными органами. Дополнительная информация о завершении мероприятия будет сообщена позже. Сообщили, что жители домов, прилегающих к району обнаружения террористов, были эвакуированы.

Предыстория конфликта

Начавшие перестрелку в Ингушетии террористы могут быть связаны с группой, которую в конце марта 2023 года пытались поймать в селе Зязиков-Юрт. Тогда произошел похожий сценарий. В Малгобекском районе террористы забаррикадировались в здании и открыли огонь при попытке задержания. Управление МВД по Ингушетии объявило в розыск троих предполагаемых участников нападения, одного позже нашли мертвым. Также есть версия, что одиг из нынешних террористов является разыскиваемым жителям региона, который принимал участие в нападении на правоохранителей весной прошлого года,

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