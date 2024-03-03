СМИ: жители Крыма сообщили о звуках взрывов

В ночь на 3 марта жители Феодосии в Крыму стали свидетелями нескольких мощных взрывов в небе. Согласно сообщениям очевидцев, инцидент произошел в начале третьего часа ночи и мог быть связан с работой систем противовоздушной обороны (ПВО), пишет telegram-канал Shot.

«Два мощных хлопка прозвучали в небе над городом в начале третьего часа ночи. После этого раздались еще несколько взрывов», — говорится в материале.

По данным telegram-канала, от взрывов в домах горожан дрожали стекла, а автомобильные сигнализации во дворах срабатывали от сотрясения. На данный момент официальная информация о произошедшем не поступала. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.