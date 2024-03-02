RT показал видео с места перестрелки в Карабулаке, где объявили режим КТО

Стрельба из автоматов и взрывы были слышны в городе Карабулаке в Ингушетии, в части которого ранее объявили режим контртеррористической операции. RT публикует видео с места событий.

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По данным источника RT, в доме в городе Карабулаке скрывается около пяти-шести боевиков, которые готовили теракты.

Власти просят граждан сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также не вмешиваться в действия правоохранительных органов.