RT показал видео с места перестрелки в Карабулаке, где объявили режим КТО
Стрельба из автоматов и взрывы были слышны в городе Карабулаке в Ингушетии, в части которого ранее объявили режим контртеррористической операции. RT публикует видео с места событий.
По данным источника RT, в доме в городе Карабулаке скрывается около пяти-шести боевиков, которые готовили теракты.
Власти просят граждан сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также не вмешиваться в действия правоохранительных органов.
2 марта режим контртеррористической операции ввели в части города Карабулака в Ингушетии. Это было сделано в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности.