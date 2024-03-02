Атака беспилотника в Санкт-Петербурге: главное

В Санкт-Петербурге в субботу, 2 марта, беспилотник врезался в пятиэтажку. «Рамблер» собрал главное об атаке и ее последствиях.

Инцидент произошел около 7:00 на Пискарёвском проспекте в Красногвардейском районе города. На кадрах, опубликованных в СМИ, дрон врезается в жилой массив. После этого слышится взрыв и поднимаются клубы дыма.

Перед появлением беспилотника был слышен характерный звук мотора в небе. Данные о падении второго беспилотника, в Калининском районе, пока не подтвердились.

По предварительным данным, целью дрона была нефтебаза «Ручьи», расположенная менее, чем в 1 км от места взрыва.

На месте происшествия была обнаружена часть двигателя вражеского БПЛА: кожух цилиндра с рёбрами охлаждения.

В 15-ти квартирах атакованного здания взрыв повредило балконы и оконные рамы. Минимум на двух балконах возникло возгорание. Также повреждены оконные рамы и стёкла в доме напротив. Пострадало большое количество припаркованных машин.

Погибших нет, пострадавших непосредственно от взрыва — тоже. Шесть человек обратились за помощью к медикам: предварительно, у всех — повышенное давление и проблемы с сердцем на фоне стресса.

Спасатели эвакуировали свыше 100 жителей пострадавших зданий. Их временно разместили в ближайшем детском саду. Территория вокруг зданий была оцеплена стражами порядка.

В районе 14:00 силовики разрешили жителям дома №159 коп.2 по Пискаревскому проспекту вернуться в свои квартиры. Жильцы дома №161 по Пискаревскому проспекту, который наиболее поврежден, пока не могут вернуться домой.

В пресс-службе правительства города пояснили, что после окончания следственных действий коммунальные службы приступят к оценке и устранению последствий инцидента.

Власти города отметили также, что в случае необходимости проведения длительного ремонта собственники получат компенсацию на услуги ЖКХ. Также будет произведена оценка повреждения автомобилей, составлены акты для последующего урегулирования ситуации с участием страховых компаний