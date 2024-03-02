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Украинский БПЛА атаковал российских следователей

Нападение на следственную группу СК России произошло в приграничной зоне Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета.

Следственная группа СК России подверглась атаке БПЛА
© РИА Новости

Атака дрона украинских вооруженных формирований (ВФУ) произошла 2 марта 2024 года. Сотрудники СКР проводили следственные действия на месте происшествия в Стародубском муниципальном округе Брянской области.

«Следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения, еще двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата ВФУ», — сказано в сообщении.

Сейчас пострадавшим сотрудникам оказывается квалифицированная медицинская помощь.

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В СКР заявили, что устанавливают личности украинских военнослужащих, причастных к совершению преступления.

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