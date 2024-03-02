Горящий после взрыва беспилотника жилой дом в Петербурге сняли на видео
В сети появилось видео первых минут после взрыва беспилотника на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Запись опубликовал Mash в Telegram.
На кадрах видно пятиэтажный жилой дом с поврежденными окнами и балконами, один из которых горит. Вокруг разбросаны обломки.
«Тут полдома разнесло, пацаны», — говорит за кадром очевидец.
Как пишет издание, местные жители видели, как беспилотник пролетел над их головами.
Ранее появилось видео с моментом взрыва беспилотника. На записи слышен звук мотора дрона и громкий звук детонации.
О падении беспилотника в Петербурге стало известно утром 2 марта. Обломки дрона упали на жилой пятиэтажный дом на Пискаревском проспекте. Повреждены минимум пять квартир. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают экстренные службы.