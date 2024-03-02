Горящий после взрыва беспилотника жилой дом в Петербурге сняли на видео

В сети появилось видео первых минут после взрыва беспилотника на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Запись опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно пятиэтажный жилой дом с поврежденными окнами и балконами, один из которых горит. Вокруг разбросаны обломки.

«Тут полдома разнесло, пацаны», — говорит за кадром очевидец.

Как пишет издание, местные жители видели, как беспилотник пролетел над их головами.

Ранее появилось видео с моментом взрыва беспилотника. На записи слышен звук мотора дрона и громкий звук детонации.