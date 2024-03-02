$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

Shot: на подстанции в Екатеринбурге после ЧП нашли взрывное устройство

Возле пункта управления электроподстанции «Калининская», которая обеспечивает три оборонных завода (МЗиК, Турбомоторный и «Уралмаш»), по неофициальным данным, после чрезвычайного происшествия обнаружили взрывное устройство. Силовики проводят проверку.

На подстанции в Екатеринбурге после ЧП нашли взрывное устройство
© РИА Новости

«На месте эксперты нашли следы взрывчатки, какой именно — установят позже. Сама станция огорожена бетонным забором, а вход к ней — через КПП. Сейчас силовики выясняют, кто принес СВУ на территорию», — утверждает telegram-канал Shot.

При этом источник URA.RU, напрямую о взрывном устройстве не говорит: «Специалистами проводится экспертиза найденных на месте происшествия составов и веществ, которые образовались в результате ЧП».

Инцидент произошел около 23:00 1 марта. По данным областной антитеррористической комиссии, серьезных повреждений не произошло, «электрооборудование работает в штатном режиме».

Происшествия
МЗИК
Екатеринбург
2