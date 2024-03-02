Брата и сестру завалило песком во время игры на пляже в США

Во Флориде дух малолетних детей завалило грудой песка во время игры на пляже. Об этом сообщает Fox News.

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Инцидент произошел на одном из пляжей Флориды, брат и сестра семи и восьми лет играли на берегу, дети выкопали яму глубиной около двух метров, внезапно их засыпало песком.