Брата и сестру завалило песком во время игры на пляже в США

Брата и сестру завалило песком во время игры на пляже
Во Флориде дух малолетних детей завалило грудой песка во время игры на пляже. Об этом сообщает Fox News.
Инцидент произошел на одном из пляжей Флориды, брат и сестра семи и восьми лет играли на берегу, дети выкопали яму глубиной около двух метров, внезапно их засыпало песком.
На помощь пострадавшим бросились отдыхающие, прибывшим на место полицейским удалось извлечь из-под завала мальчика. Ребенок был в песке по пояс, его сестру пришлось откапывать спасателям, девочку доставили в медицинское учреждение, но врачи не смогли ей помочь. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.
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