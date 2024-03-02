Появилось фото обломка взорвавшегося в Петербурге беспилотника

В сети появилось фото с обломком беспилотника, взорвавшегося возле жилого дома на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Изображение опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.
На снимке видно деформированный фрагмент небольших размеров. Как уточняет издание, фрагмент дрона найден рядом с местом взрыва. Предварительно, это деталь двигателя.
По информация канала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли атаку при помощи беспилотника кустарного производства, который начинили примерно 3,5 килограмма взрывчатки.
Ранее в сети появилось видео с первыми минутами после взрыва дрона возле пятиэтажки в Петербурге. На кадрах видно, что внешняя сторона здания получила сильные повреждения. Также в кадр попал горящий балкон. «Тут полдома разнесло, пацаны», — прокомментировал увиденное местный житель.
Сообщения о взрыве беспилотника в Петербурге появились утром 2 марта. Обломки дрона упали на жилой пятиэтажный дом на Пискаревском проспекте. Губернатор города Александр Беглов заявил о происшествии в Красногвардейском районе, однако детонацию беспилотника не подтверждал. По его словам, жертв нет. На месте работают сотрудники МЧС.