Появилось фото обломка взорвавшегося в Петербурге беспилотника

© Lenta.ru

В сети появилось фото с обломком беспилотника, взорвавшегося возле жилого дома на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Изображение опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.

На снимке видно деформированный фрагмент небольших размеров. Как уточняет издание, фрагмент дрона найден рядом с местом взрыва. Предварительно, это деталь двигателя.

По информация канала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли атаку при помощи беспилотника кустарного производства, который начинили примерно 3,5 килограмма взрывчатки.

Ранее в сети появилось видео с первыми минутами после взрыва дрона возле пятиэтажки в Петербурге. На кадрах видно, что внешняя сторона здания получила сильные повреждения. Также в кадр попал горящий балкон. «Тут полдома разнесло, пацаны», — прокомментировал увиденное местный житель.