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Появилось фото обломка взорвавшегося в Петербурге беспилотника

Появилось фото обломка взорвавшегося в Петербурге беспилотника
© Lenta.ru

В сети появилось фото с обломком беспилотника, взорвавшегося возле жилого дома на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Изображение опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.

На снимке видно деформированный фрагмент небольших размеров. Как уточняет издание, фрагмент дрона найден рядом с местом взрыва. Предварительно, это деталь двигателя.

По информация канала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли атаку при помощи беспилотника кустарного производства, который начинили примерно 3,5 килограмма взрывчатки.

Ранее в сети появилось видео с первыми минутами после взрыва дрона возле пятиэтажки в Петербурге. На кадрах видно, что внешняя сторона здания получила сильные повреждения. Также в кадр попал горящий балкон. «Тут полдома разнесло, пацаны», — прокомментировал увиденное местный житель.

Сообщения о взрыве беспилотника в Петербурге появились утром 2 марта. Обломки дрона упали на жилой пятиэтажный дом на Пискаревском проспекте. Губернатор города Александр Беглов заявил о происшествии в Красногвардейском районе, однако детонацию беспилотника не подтверждал. По его словам, жертв нет. На месте работают сотрудники МЧС.

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