Киевлянина заподозрили в гибели десятков британцев

Живущего в Киеве украинца Леонида Закутенко заподозрили в причастности к гибели десятков британцев, купивших у него отравляющие вещества. Об этом сообщает BBC.

«Вещество могло вызвать как минимум 133 смерти на территории Великобритании», – говорится в сообщении.

Две жительницы Британии умерли от отравления веществом, которое они купили у Леонида Закутенко.

Украинец с 2020 года поставляет за границу, в том числе в Великобританию, наборы из рецептурных препаратов, способных привести к летальному исходу, и запрещенного химического вещества. Британским журналистам удалось опросить киевлянина, когда он отправлял посылки на почте. Он отрицает свою причастность к торговле опасными веществами. По словам Закутенко, все это «вранье», а он «ничего не продает».

По данным ТАСС, весной 2023 года в Канаде задержали Кеннета Лоу, который торговал тем же веществом, что и украинец Закутенко, и рекламировал свои услуги на том же ресурсе в Сети. Лоу подозревают в причастности к смертям 93 британцев.