Россиянин избил дразнившего его подростка и попал в колонию

По версии следствия, в конце мая 2023 года мужчина и школьник начали спорить на лестничной клетке в подъезде одного из домов Екатеринбурга. Осужденный был знаком с одноклассником мальчика, потому что они посещали одну спортивную секцию. При этом накануне конфликта дети дразнили мужчину. В ходе ссоры осужденный начал избивать подростка. В результате его действий юноше причинена травма грудной клетки и живота, ушиб легкого и разрыв селезенки.