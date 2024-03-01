«Мы связались с пациентом и его семьей — он чувствует себя хорошо, идет на поправку. Примерно через 20 минут другая бригада прибыла на повторный вызов и доставила пациента домой. Также спустя несколько дней врачи повторно приезжали к нему на дом, в госпитализации он не нуждался», — отметили в ведомстве.