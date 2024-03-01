Аргентина выдала России мошенницу, укравшую 150 млн рублей
Гражданка России Людмила Авдюхина, которая находилась в международном розыске по обвинению в хищении 150 млн рублей, экстрадирована из Аргентины. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет РИА Новости.
По словам Волк, россиянка была передана российским правоохранителям в аэропорту Буэнос-Айреса.
«Она находилась в международном розыске по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере», - пояснила представитель МВД.
По версии следствия, Людмила Авдюхина, являясь в 2022 году руководителем риелторского агентства в Барнауле, брала на хранение у покупателей недвижимости крупные суммы, также предлагала клиентам выгодные инвестиции в приобретение недвижимости. Однако свои обещания не выполнила, забрала деньги и уехала за границу.
Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК России.
Ранее власти Таиланда экстрадировали в США гражданина России Дмитрия Украинского по делу о кибермошенничестве и отмывании денег. Его экстрадицию также требовала Россия, причем разрешение на его выдачу в РФ было выдано раньше, чем в США.