Бастрыкин поручил завести уголовное дело о нарушении прав бойца СВО в самолете

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за инцидента с бойцом спецоперации, которого сняли с рейса из-за подозрения в курении. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

До этого стало известно, что в Москве участника СВО, который возвращался домой после лечения, высадили из самолета. Бортпроводница заподозрила военного в курении туалете самолета. Она почувствовала запах табачного дыма, когда мужчина вышел оттуда. Военный заявил, что не курил на борту самолета. Сигарет у бойца не нашли.