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Россия готова передать Украине тела погибших при крушении Ил-76

Россия готова передать Украине тела пленных бойцов, погибших в крушении Ил-76 у села Яблоново в Белгородской области. Об этом РИА Новости заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

Москалькова: РФ готова передать Украине тела погибших при крушении Ил-76
© РИА Новости

По ее словам, она находится в контакте с украинской стороной по этому вопросу. «Тела могут быть переданы согласно существующим процедурам. Мы готовы. Для этого все необходимое имеется», — сказала омбудсмен.

Ранее Москалькова рассказала, что у российских властей есть все ДНК, необходимые для идентификации погибших при крушении военного Ил-76.

В феврале секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждал, что в сбитом самолете Ил-76 украинских пленных не было. «Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать: нет», — заявил он.

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Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли для обмена. Никто из них не выжил.

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