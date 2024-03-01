Москалькова: РФ готова передать Украине тела погибших при крушении Ил-76

Россия готова передать Украине тела пленных бойцов, погибших в крушении Ил-76 у села Яблоново в Белгородской области. Об этом РИА Новости заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, она находится в контакте с украинской стороной по этому вопросу. «Тела могут быть переданы согласно существующим процедурам. Мы готовы. Для этого все необходимое имеется», — сказала омбудсмен.

Ранее Москалькова рассказала, что у российских властей есть все ДНК, необходимые для идентификации погибших при крушении военного Ил-76.

В феврале секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждал, что в сбитом самолете Ил-76 украинских пленных не было. «Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать: нет», — заявил он.