У самолета Boeing треснуло лобовое стекло в небе над Атлантикой
В США самолет авиакомпании American Airlines, летевший из Нью-Йорка в Мадрид, совершил вынужденную посадку в Бостоне. Причиной такого маневра в воздухе стала трещина в лобовом стекле самолета.
При этом стекло 23-летнего самолета треснуло прямо в воздухе над Атлантическим океаном. После приземления авиапассажиров разместили в гостинице, а возобновление полета запланировано на следующий день.
После этого происшествия стало известно, что руководству Boeing предписали в 90-дневный срок устранить проблемы с качеством и соблюдением стандартов безопасности при строительстве самолетов. Такая реакция последовала после того, как в январе у нового лайнера Boeing 737 Max взорвалась панель.