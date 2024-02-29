В Курске объявили ракетную опасность
В Курске и Курском районе объявили ракетную опасность, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своих соцсетях 29 февраля в 21:38.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — написал глава региона.
В приграничных с Украиной регионах периодически предупреждают о ракетной опасности. Чаще всего тревогу объявляют в Белгородской области. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что сигнал ракетной опасности не оповещают о приближении беспилотников.