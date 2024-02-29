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В центре Москвы произошел пожар в корпусе Зачатьевского монастыря

Пожар произошел в находящемся на реконструкции келейном корпусе Зачатьевского ставропигиального женского монастыря в центре Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах.

В центре Москвы произошел пожар в корпусе Зачатьевского монастыря
© РИА Новости

"Во 2-м Зачатьевском переулке произошло возгорание в здании на реконструкции. Площадь пожара - 50 кв. м", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе городского главка МЧС РФ агентству уточнили, что пожарные работают по адресу: 2-й Зачатьевский переулок, дом 2, строение 7. По данным из открытых источников, там находится келейный корпус монастыря.

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