В центре Москвы произошел пожар в корпусе Зачатьевского монастыря

Пожар произошел в находящемся на реконструкции келейном корпусе Зачатьевского ставропигиального женского монастыря в центре Москвы , сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Во 2-м Зачатьевском переулке произошло возгорание в здании на реконструкции. Площадь пожара - 50 кв. м", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе городского главка МЧС РФ агентству уточнили, что пожарные работают по адресу: 2-й Зачатьевский переулок, дом 2, строение 7. По данным из открытых источников, там находится келейный корпус монастыря.