Беркович и Петрийчук предъявили окончательное обвинение

Режиссеру Евгении Беркович и сценаристу Светлане Петрийчук предъявлено обвинение в окончательной редакции в публичном оправдании терроризма. Их защита приступила к ознакомлению с материалами дела. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин .

"Сегодня Светлане Петрийчук и Евгении Беркович предъявлено обвинение в окончательной редакции по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Защита приступила к ознакомлению с материалами дела. На следующей неделе планируется продление срока содержания под стражей", - сказал он.

Беркович и Петрийчук находятся под стражей. В отношении театральных деятелей возбуждено дело по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Причиной стал поставленный Беркович спектакль "Финист - Ясный сокол" о женщинах, которые знакомились в соцсетях с представителями радикального ислама. Петрийчук написала сценарий к спектаклю. Вину они не признают.