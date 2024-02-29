В центре Москвы таксист распылил перцовый баллончик в лицо пассажиру

"В полицию обратился житель столицы. Он сообщил, что 28 февраля во время поездки в такси поссорился с водителем. В ходе конфликта, в районе дома 23 по Новому Арбату, таксист распылил содержимое перцового баллончике ему в лицо", - сказал собеседник агентства.