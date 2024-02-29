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В центре Москвы таксист распылил перцовый баллончик в лицо пассажиру

Водитель такси распылил содержимое перцового баллончика в лицо пассажиру во время конфликта в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В центре Москвы таксист распылил перцовый баллончик в лицо пассажиру
© РИА Новости

"В полицию обратился житель столицы. Он сообщил, что 28 февраля во время поездки в такси поссорился с водителем. В ходе конфликта, в районе дома 23 по Новому Арбату, таксист распылил содержимое перцового баллончике ему в лицо", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя правоохранительных органов, у заявителя диагностировали химический ожог уха.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Москва