Суд арестовал мужчину, напавшего на москвича на открытии мемориальной доски

Суд арестовал молодого человека, напавшего на москвича во время открытия мемориальной доски. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 29 февраля.

© Вечерняя Москва

По ее словам, инцидент произошел на улице Малая Грузинская. Сначала злоумышленник напал на незнакомого мужчину, а потом угрожал полицейским ножом.

С учетом позиции прокуратуры суд заключил подозреваемого в СИЗО. Также его направят на психолого-психиатрическую экспертизу.