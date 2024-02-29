Суд арестовал мужчину, напавшего на москвича на открытии мемориальной доски
Суд арестовал молодого человека, напавшего на москвича во время открытия мемориальной доски. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 29 февраля.
По ее словам, инцидент произошел на улице Малая Грузинская. Сначала злоумышленник напал на незнакомого мужчину, а потом угрожал полицейским ножом.
С учетом позиции прокуратуры суд заключил подозреваемого в СИЗО. Также его направят на психолого-психиатрическую экспертизу.
Инцидент, о котором идет речь, произошел во время открытия мемориальной доски Герою Советского Союза, летчику-штурмовику Генриху Гофману. Организатор торжества наблюдал за происходящим вместе с полицейскими. В какой-то момент к нему подошел неизвестный и ударил ножом. Злоумышленника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».