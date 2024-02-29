Пожилой москвич похитил смартфон у 17-летней девушки в салоне автобуса
В салоне автобуса 61-летний москвич похитил у 17-летней девушки смартфон за 50 тысяч рублей в столичном районе Якиманка. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин в четверг, 29 февраля.
По его словам, во время поездки в автобусе злоумышленник приметил 17-летнюю девушку, общавшуюся со своей подругой. Проходя мимо, мужчина вытащил из кармана смартфон и скрылся. Дома пострадавшая заметила пропажу и рассказала обо всем маме. Женщина обратилась в полицию.
Преступление попало на видео.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого задержали. Похищенный гаджет он успел продать, а вырученные деньги потратил.
На время следствия фигуранта отпустили под подписку о невыезде.
Похожее преступление было совершено в столичном метро. Пассажир оставил на сиденье смартфон стоимостью 22 тысячи рублей. Находившийся рядом мужчина заметил оставленный гаджет и забрал его. Вскоре владелец телефона начал звонить на потерянный аппарат, злоумышленник ответил и попросил перезвонить позже. После этого он вынул сим-карту и перестал выходить на связь.