Пожилой москвич похитил смартфон у 17-летней девушки в салоне автобуса

В салоне автобуса 61-летний москвич похитил у 17-летней девушки смартфон за 50 тысяч рублей в столичном районе Якиманка. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин в четверг, 29 февраля.

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По его словам, во время поездки в автобусе злоумышленник приметил 17-летнюю девушку, общавшуюся со своей подругой. Проходя мимо, мужчина вытащил из кармана смартфон и скрылся. Дома пострадавшая заметила пропажу и рассказала обо всем маме. Женщина обратилась в полицию.

Преступление попало на видео.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого задержали. Похищенный гаджет он успел продать, а вырученные деньги потратил.

На время следствия фигуранта отпустили под подписку о невыезде.