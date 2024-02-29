Бушующий в Техасе пожар перекинулся на еще один штат

Крупнейший из бушующих в Техасе лесных пожаров охватил более 300 тысяч гектаров. Пожар, прозванный Smokehouse Creek, перекинулся на территорию соседней Оклахомы, передает американский телеканал CNN.

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По данным экстренных служб, за три дня пожар выжег 343 тысячи гектаров земли. В Оклахоме он успел распространиться почти на 13 тысяч гектаров. Локализовать возгорание не удается. Близлежащие районы эвакуированы.