20-летний россиянин уклонился от службы и попал под следствие

В Челябинской области возбудили дело в отношении 20-летнего местного жителя, уклонившегося от призыва на военную службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, подозреваемый подлежал призыву. Однако он не приходил в течение 2023 года в военкомат, хотя получал повестки. Дело возбуждено по части 1 статьи 328 («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы») УК РФ. Юноше грозит до двух лет колонии.